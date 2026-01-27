Среднего сына Бекхэмов на Неделе моды в Париже поддержала семья на фоне скандала

Среднего сына Бекхэмов Ромео семья поддержала на Неделе моды в Париже

Семья Бекхэмов поддержала среднего сына Ромео во время Недели моды в Париже на фоне скандала со старшим сыном Бруклином. Посты опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) его матери Виктории, а также брата и сестры, Круза и Харпер.

23-летний наследник знаменитостей принял участие в показе мужской коллекции американского модельера Вилли Чаваррии.

Манекенщик прошелся по подиуму в широких джинсах, черной кожаной куртке и белой рубашке. Образ дополнили солнцезащитные очки и галстук. «Горжусь тобой», — написала Виктория.

Ранее в январе Виктория Бекхэм вышла в свет на фоне скандала с сыном. Знаменитость посетила вечеринку по случаю 50-летия бывшей коллеги, участницы группы Spice Girls Эммы Бантон.