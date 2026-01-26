Реклама

Виктория Бекхэм вышла в свет на фоне скандала с сыном

Певица Бекхэм встретилась с участницами Spice Girls на фоне скандала с сыном
Екатерина Ештокина

Фото: Zak Hussein / SplashNews.com / Legion-Media

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм вышла в свет на фоне скандала со старшим сыном Бруклином. Снимок опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость посетила вечеринку по случаю 50-летия бывшей коллеги, участницы группы Spice Girls Эммы Бантон. Дизайнер встретилась с именинницей, Мелани Си и Джери Холлиуэлл. Для выхода Бекхэм выбрала черный брючный костюм и шелковый белый топ.

«С днем рождения, самая прекрасная душа, Эмма Бантон. Я очень люблю вас, девочки», — подписала она снимок.

Ранее экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере. Модный эксперт заявил, что расстроился из-за публичных обвинений Бруклина Бекхэма его родителей в излишнем контроле и попытках разрушить его отношения с супругой.

20 января Бруклин Бекхэм прервал молчание и раскрыл неприличные детали ссоры с родителями.

