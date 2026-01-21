Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

Бывший стилист модели Николы Пельтц Джастин Андерсон назвал ее неприятной

Бывший стилист модели Николы Пельтц-Бекхэм Джастин Андерсон раскрыл правду о ее характере. Комментарий он опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модный эксперт заявил, что расстроился из-за публичных обвинений Бруклина Бекхэма его родителей в излишнем контроле и попытках разрушить его отношения с супругой. По мнению стилиста, наследник знаменитостей сделал это под влиянием Пельтц-Бекхэм.

При этом парикмахер назвал невестку Виктории Бекхэм неприятной, поскольку, по его словам, от нее исходит негативная энергия. «Судя по тому, сколько свадебных организаторов она сменила, я думаю, проблема в ней», — пояснил стилист.

Вместе с тем Андерсон признался, что когда узнал о намерении Бекхэма жениться, то сразу понял, что это не предвещает ничего хорошего семье.

Ранее в январе Дэвид Бекхэм отреагировал на скандальные высказывания сына о семье. В своем заявлении он отметил, что его дети совершают ошибки при использовании соцсетей.

20 января Бруклин Бекхэм прервал молчание и раскрыл неприличные детали ссоры с родителями.