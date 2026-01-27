Реклама

Стало известно о резком предупреждении Ирана к Трампу

Малинен: Из Ирана в адрес Трампа было передано резкое предупреждение
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Иран направил предупреждение Соединенным Штатам. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, ссылаясь на свои источники.

«Согласно моим источникам, из Ирана в адрес президента США Дональда Трампа было передано резкое предупреждение по неофициальным каналам», — написал он.

Ранее The Economist со ссылкой на источники сообщил, что Трамп, вероятно, нанесет мощный удар по Ирану и его политическому руководству. «В частном порядке некоторые официальные лица стран Персидского залива говорят, что массированный удар США по Ирану вероятен и Трамп, вероятно, будет нацелен на политическое руководство Ирана», — говорится в материале.

До этого стало известно, что американская разведка предоставила американскому лидеру несколько отчетов, в которых утверждается, что позиции властей Ирана «крайне слабы». Отмечалось, что вспыхнувшие в стране протестные акции потрясли правительство Исламской Республики.

