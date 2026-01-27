Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в одном населенном пункте

Марочко: В Красном Лимане идут ожесточенные бои с ВСУ

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России ведут ожесточенные бои с ВС Украины в Красном Лимане (украинское название — Лиман) и его окрестностях. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«В Красном Лимане и его окрестностях идут ожесточенные бои. Противник довольно-таки серьезно сопротивляется», — поделился Марочко, добавив, что командование ВСУ продолжает перебрасывать на это направление новых военных и технику.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что российские войска наступают в Красном Лимане.