Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:58, 27 января 2026Мир

Стармер испугался гнева Трампа

Politico: Стармер не хочет, чтобы визит в КНР воспринимался как шаг против США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетПошлины Китая

Фото: Yoan Valat / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не хочет, чтобы первый с 2018 года визит в КНР воспринимался как шаг против США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«В отличие от своего канадского коллеги Марка Карни, премьер-министр Великобритании не хочет, чтобы его важный визит в Пекин воспринимался как попытка дистанцироваться от США и президента Дональда Трампа», — говорится в материале.

Собеседники издания рассказали, что Стармер пытается «управлять одновременно тремя конями», поддерживая дружественные отношения с Вашингтоном, Брюсселем и Пекином.

Британский премьер хочет, чтобы его визит в Китай обеспечил экономический рост его страны, но при этом он планирует быть «достаточно осторожным, чтобы не поставить под угрозу национальную безопасность и не вызвать гнев Трампа».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором» и пригрозил 100-процентными торговыми пошлинами, если он заключит торговое соглашение с Китаем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Глава «Почты России» назвал способ снижения долгов компании

    Москвичам рассказали о погоде после снегопадов

    На трассе М7 произошло массовое ДТП

    Один из крупнейших покупателей российской нефти резко снизил закупки

    Одна постсоветская страна подала в суд на Россию из-за мигрантов

    В день смерти бывшая помощница двух российских губернаторов приехала на похороны матери

    Стоимость поездки на такси в Москве оказалась выше цены на авиабилеты в другой город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok