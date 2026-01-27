Реклама

История России завершится Трампом

Учебники новейшей истории России завершат упоминанием встречи Путина и Трампа
Марк Леонов
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Учебники новейшей истории России решили завершить упоминанием встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает побывавший на конференции Российского военно-исторического общества (РВИО) журналист «Коммерсанта» Александр Черных.

По словам корреспондента, учебные пособия для старших классов, где будет упоминаться встреча двух лидеров, будут напечатаны уже в 2026 году. Отмечается, что составители пособий также следят за событиями с участием Трампа в Гренландии, однако пока не готовы включать их в дополненный курс всеобщей истории, так как этот «эпизод пока не кончился».

«Современная история всегда сложна. Некоторые вещи, факты еще не устоялись, нам нужно их осознать, понять, провести их анализ», — приводит издание слова научного директора РВИО Михаила Мягкова.

Ранее в России высказались об ожиданиях от новых трехсторонних переговоров с участием Украины и США. По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, представители трех стран могут углубить обсуждение вопросов о контроле над прекращением огня, разграничении и ряда других тем спецоперации.

