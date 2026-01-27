Трамп повысил пошлины в отношении Южной Кореи с 15 до 25 процентов

США повышают торговые пошлины в отношении товаров из Южной Кореи с 15 до 25 процентов, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, законодательный орган Южной Кореи не выполняет свои обязательства перед США. Трамп добавил, что он не утверждает торговую сделку, о которой договорился с президентом Ли Чжэ Меном.

Трамп указал, что пошлины затронут импорт автомобилей, пиломатериалов, фармацевтическую продукцию и другие товары.

Ранее он заявил, что США и Южную Корею связывают настолько тесные торгово-экономические связи, что их можно сравнить с браком.

