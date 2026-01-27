Реклама

15:51, 27 января 2026Силовые структуры

Уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко направили в российский суд

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Генеральная прокуратура (ГП) направила в суд уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Украины, лидера фракции «Батькивщина» (с украинского — «Отечество») Юлии Тимошенко. Об этом сообщает ТАСС.

Она заочно обвиняется по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ.

По данным агентства, уголовное дело направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу. В июле 2024 года она была объявлена в международный розыск, а в декабре 2025-го ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тимошенко заочно обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. По этой статье ей грозит до десяти лет лишения свободы.

