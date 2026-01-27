Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:35, 27 января 2026Силовые структуры

Российский суд постановил арестовать Юлию Тимошенко

В России объявили в международный розыск и заочно арестовали Юлию Тимошенко
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российский суд постановил заочно арестовать украинского политика Юлию Тимошенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По решению суда, подозреваемая по делу о распространении фейковой информации о Вооруженных силах России объявлена в международный розыск. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Тимошенко. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В ночь на 14 января следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина» в Киеве, в котором на тот момент находилась Тимошенко. В итоге сотрудники детективного ведомства обнаружили там 40 тысяч долларов, а после разместили видео, на котором, как сообщается, политик пытается «продать мандаты» в Раде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Глава «Почты России» назвал способ снижения долгов компании

    Москвичам рассказали о погоде после снегопадов

    На трассе М7 произошло массовое ДТП

    Один из крупнейших покупателей российской нефти резко снизил закупки

    Одна постсоветская страна подала в суд на Россию из-за мигрантов

    В день смерти бывшая помощница двух российских губернаторов приехала на похороны матери

    Стоимость поездки на такси в Москве оказалась выше цены на авиабилеты в другой город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok