Из жизни
14:00, 27 января 2026Из жизни

Украденную арфу за 2,2 миллиона рублей нашли благодаря прыгнувшему в реку преступнику

В США мужчина украл арфу ценой 2,2 миллиона рублей и прыгнул в реку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pittsburgh Public Safety

В США полиция нашла ценную украденную арфу благодаря странному поступку вора. Об этом сообщает телеканал WTAJ.

Инцидент произошел в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В среду, 21 января, экстренные службы получили вызов в Пойт-Стейт-Парк, где, по сообщениям очевидцев, мужчина разделся и прыгнул в реку. Прибывшие на место медики и спасатели вытащили пострадавшего из воды. Его доставили в больницу.

При этом на месте, рядом с одеждой американца, нашли арфу. Как выяснилось, инструмент был накануне украден из дома в районе Бетел-Парк. Его стоимость оценивается примерно в 30 тысяч долларов (около 2,2 миллиона рублей). Преступнику грозит обвинение в хранении краденого, расследованием кражи занимается местная полиция.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Накхонратчасима полиция задержала пятерых подозреваемых по делу о расправе над 47-летним барабанщиком и лидером группы Rai Kart. По версии следствия, мотивом преступления стала профессиональная конкуренция.

