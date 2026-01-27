В Госдуме поддержали позицию выпускников Школы-студии МХАТ по назначению Богомолова

Шолохов: Вопрос назначения Богомолова в МХАТ может обсуждаться с Любимовой

Протест выпускников Школы-студии МХАТ против назначения режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора заслуживает внимания и уважения, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, этот вопрос может быть поднят на встрече министра культуры России Ольги Любимовой с депутатами. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Позиция коллектива такого учреждения всегда важна. Я не могу сказать, будет ли пересмотрено это решение, в частности, может быть, об этом мы поговорим в ближайшее время на встрече министра культуры [Ольги Любимовой] с депутатами перед отчетом правительства», — сказал Шолохов.

Мнение коллектива Школы-студии МХАТ заслуживает рассмотрения, особенно с учетом того, что их аргументация касается традиций учебного заведения, к которым нужно относиться с вниманием и уважением, подчеркнул депутат.

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ обратились с открытым письмом к Любимовой с требованием пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора. По их мнению, такой выбор «категорически нарушает традиции преемственности», существующие на протяжении поколений. Также артисты призвали главу Минкульта рассмотреть кандидатуры, связанные напрямую с историей театра.

Богомолов был назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ после ухода из жизни 14 января Игоря Золотовицкого.