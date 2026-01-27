Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:59, 27 января 2026Россия

В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

Депутат Бессараб: Рост зарплат россиян продолжится
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Рост зарплат россиян продолжится несмотря на некоторое охлаждение экономики, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Так она отреагировала на прогноз замглавы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова о том, что существенного роста доходов в ближайшие годы ждать не стоит.

«У нас есть задачи, поставленные президентом, которые утвердили в стратегии развития до 2030 года. Одно из поручений — это увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). А мы понимаем, что любой рост МРОТ сопряжен и с ростом средней заработной платы», — сказала политик.

По оценке Бессараб, реальные доходы россиян продолжают расти, несмотря на санкции и другие актуальные для страны проблемы.

«Можно согласиться, что рост замедлился. Это связано, в первую очередь, с высокой ставкой ЦБ, а экономика всегда быстро на это отзывается. Но рост, несмотря на это, сохраняется», — заключила депутат.

Ранее Белоусов заявил, что в ближайшие годы россиянам не стоит ждать существенного роста реальных зарплат, то есть с поправкой на инфляцию, потому что экономика находится в состоянии стагнации. По его мнению, компании уже вышли на предел роста расходов на сотрудников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Россияне оказались недовольны купленным по семейной ипотеке жильем

    Судья прервала выступление российского стендап-комика

    Брошенный багаж привел к массовой эвакуации людей и отмене рейсов в аэропорту США

    Смолов оценил хейтеров фразой «у них все не очень хорошо»

    В России отреагировали на требования Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза

    Таксистам в России запретят поднимать цены

    В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok