В Госдуме высказались о будущем зарплат россиян

Депутат Бессараб: Рост зарплат россиян продолжится

Рост зарплат россиян продолжится несмотря на некоторое охлаждение экономики, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Так она отреагировала на прогноз замглавы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова о том, что существенного роста доходов в ближайшие годы ждать не стоит.

«У нас есть задачи, поставленные президентом, которые утвердили в стратегии развития до 2030 года. Одно из поручений — это увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). А мы понимаем, что любой рост МРОТ сопряжен и с ростом средней заработной платы», — сказала политик.

По оценке Бессараб, реальные доходы россиян продолжают расти, несмотря на санкции и другие актуальные для страны проблемы.

«Можно согласиться, что рост замедлился. Это связано, в первую очередь, с высокой ставкой ЦБ, а экономика всегда быстро на это отзывается. Но рост, несмотря на это, сохраняется», — заключила депутат.

Ранее Белоусов заявил, что в ближайшие годы россиянам не стоит ждать существенного роста реальных зарплат, то есть с поправкой на инфляцию, потому что экономика находится в состоянии стагнации. По его мнению, компании уже вышли на предел роста расходов на сотрудников.