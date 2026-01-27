Реклама

В Киеве похвалили состав российской делегации на переговорах в ОАЭ

Сибига: Российская делегация на переговорах качественно изменилась
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Киев констатирует качественное изменение российской делегации на трехсторонних переговорах, прошедших в Абу-Даби 23-24 января. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

«Переговоры очень сложны. Но мы можем констатировать качественное изменение состава русской делегации», — отметил он.

Дипломат добавил, что разговоры между группами были очень сфокусированными. Кроме того, отдельным треком шли переговоры между представителями военного блока. В частности, Сибига отметил диалог о параметрах остановки огня или перемирия и порядке мониторинга или верификации перемирия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США. По его словам, они должны пройти на этой неделе (26 января — 1 февраля).

