Экономика
16:00, 27 января 2026

В легализации онлайн-казино увидели серьезные риски

«Известия»: Легализация онлайн-казино может усилить долговую нагрузку на россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Sina Schuldt / dpa / Globallookpress.com

Если в России легализуют онлайн-казино, то это может обернуться рядом серьезных социальных рисков. Об этом предупредил бизнес-консультант Илья Русяев. Его процитировали «Известия».

Он обратил внимание, что онлайн-формат означает рост доступности азартных игр. Люди получат возможность играть круглосуточно и быстро пополнять счета. Это увеличивает опасность формирования зависимости. Особенно сильно количество проблемных игроков может вырасти среди молодежи. Эксперт убежден, что если власти не создадут жестких предохранителей, то онлайн-казино станут причиной роста долговой нагрузки на российские домохозяйства.

Кроме того, в условиях высоких налогов и слабого принуждения к использованию официальных платежных каналов переток игроков в легальный сегмент может оказаться слабым. Также есть угрозы того, что онлайн-казино будут использоваться для отмывания средств и мошенничества.

Относительно экономических выгод государства Русяев отметил, что многое зависит от того, какой процент игроков и оборота перейдет в лицензированный контур. Без параллельных мер вроде блокировок, платежных ограничений, ответственности посредников вероятен сценарий «легальный слой сверху плюс нелегальный хвост снизу».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов призвал к легализации онлайн-казино для повышения доходов федерального бюджета.

