Россия
13:33, 27 января 2026

В Петербурге эвакуировали лицей

В Санкт-Петербурге эвакуировали лицей из-за пожара
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Кадр: читатель «Фонтанки»

Лицей №344 в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Возгорание произошло в здании на улице Тельмана. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По информации петербургского МЧС, горение произошло на площади трех квадратных метров в административном трехэтажном здании. Пожар на данный момент уже ликвидировали.

Ранее стало известно, что во взрослом инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской центральной районной больницы в Карелии в ночь на 26 января произошел пожар. Одного пострадавшего, который оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер, спасти не удалось.

