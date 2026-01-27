В Петербурге эвакуировали лицей

В Санкт-Петербурге эвакуировали лицей из-за пожара

Лицей №344 в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Возгорание произошло в здании на улице Тельмана. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По информации петербургского МЧС, горение произошло на площади трех квадратных метров в административном трехэтажном здании. Пожар на данный момент уже ликвидировали.

