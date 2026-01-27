В Петербурге эвакуировали лицей

Лицей №344 в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».
Возгорание произошло в здании на улице Тельмана. Информации о пострадавших на данный момент нет.
По информации петербургского МЧС, горение произошло на площади трех квадратных метров в административном трехэтажном здании. Пожар на данный момент уже ликвидировали.
Ранее стало известно, что во взрослом инфекционном отделении на первом этаже Кондопожской центральной районной больницы в Карелии в ночь на 26 января произошел пожар. Одного пострадавшего, который оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер, спасти не удалось.