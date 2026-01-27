Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 27 января 2026

В Раде раскрыли ультиматум США по переговорам

Гончаренко: США поставили дедлайн по переговорам по Украине до 15 мая
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки (США) поставили Украине крайний срок по переговорам. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«США поставили дедлайн по переговорам — 15 мая», — заявил нардеп. В ином случае, как добавил депутат, США полностью выйдут из переговорного процесса.

По его словам, такое решение Вашингтона обусловлено предстоящими в выборами в США осенью, поскольку партия республиканцев не хочет подходить к ним с нерешенным украинским конфликтом.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев согласится отказаться от притязаний на территории. Также отмечается, что Вашингтон готов нарастить поставки вооружений Киеву, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на сделку.

