В России показали редкий образец военной техники ВСУ

В России показали редкий британский БТР, захваченный в зоне СВО
Алан Босиков
Фото: Collection Maykova / Shutterstock / Fotodom

В России показали редкий образец военной техники ВСУ. Фотографию опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

Речь идет о британском БТР AT105 Saxon. По данным из открытых источников, производство таких машин было свернуто в 1995 году.

На фото на борту бронемашины, помимо номера, виден знак красного креста. Возможно, БТР использовали для эвакуации раненых. Точной даты, когда был сделан снимок, не приводится.

Ранее стало известно о захвате российскими войсками переданного ВСУ немецкого танкового мостоукладчика Biber в Курской области. Машина на шасси танка Leopard 1 несет мост длиной 22 метра.

