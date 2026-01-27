Реклама

16:50, 27 января 2026

В России усомнились в улучшении состояния Михаэля Шумахера

Бывший директор «Кэтерхэма» Косаченко усомнилась в улучшении состояния Шумахера
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark Thompson / Getty Images

Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Кэтерхэм» Оксана Косаченко усомнилась в улучшении состояния семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Косаченко обратила внимание на то, что семья гонщика строго контролирует любые публикации на тему его здоровья. По ее мнению, официальные обновления исходят только от близких, а остальное часто остается спекуляциями. Россиянка выразила надежду на положительную динамику в выздоровлении Шумахера после тяжелой травмы, однако призвала не доверять непроверенным источникам.

26 января газета Daily Mail сообщила, что Шумахер больше не прикован к кровати, однако не в состоянии передвигаться самостоятельно. Отмечалось, что его возят по дому медсестры и терапевты.

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах в декабре 2013 года. В результате инцидента немецкий пилот впал в кому. Он восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.

