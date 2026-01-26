Стало известно об улучшении состояния Михаэля Шумахера

Daily Mail: Гонщик Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер начал передвигаться по дому в инвалидном кресле с помощью медицинского персонала. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации издания, бывший гонщик больше не прикован к кровати, однако не в состоянии передвигаться самостоятельно, поэтому его возят по дому медсестры и терапевты.

Ранее журналист Феликс Горнер рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера. По его словам, бывший гонщик полностью зависит от опекунов и нуждается в постоянной заботе.

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах в декабре 2013 года. В результате инцидента немецкий пилот впал в кому. Он восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.