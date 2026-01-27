В России запустили наземную станцию управления космическим аппаратом

Фонд НТИ: В России запущена наземная станция управления космическим аппаратом

В России запустили наземную станцию управления оптико-электронным космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-O. Об этом со ссылкой на Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает ТАСС.

Разработка позволит быстрее принимать данные с КА и закладывать на их борт данные целеуказания. «Опытный образец космического аппарата EOS-O будет изготовлен до конца 2026 года в рамках текущего проекта», — уточнили в организации.

В апреле в Фонде поддержки проектов НТИ сообщили, что в России провели успешные испытания наземной станции для нового спутника ДЗЗ.

В марте ТАСС со ссылкой на организацию рассказал, что в России создадут платформу для обмена данными между спутниками и беспилотными летательными аппаратами.