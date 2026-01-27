В США обратили внимание на уничтожение незаменимого вертолета ВСУ

MWM: «Герани» оставили ВСУ без незаменимого советского вертолета Ми-24

Вооруженные силы Украины в результате российской атаки потеряли ценный и труднозаменимый вертолет Ми-24. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

«Одной из уничтоженных целей был ударный вертолет советского производства Ми-24, один из самых ценных видов воздушной техники на вооружении ВСУ, который довольно сложно заменить», — говорится в материале.

Известно, что по состоянию на 2024 год Украина располагала 45 вертолетами Ми-24.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении вертолетов Ми-24 и Ми-8 Вооруженных сил Украины ударными беспилотниками «Герань».