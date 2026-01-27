Реклама

14:53, 27 января 2026

В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

TAC: США стоит отвернуться от союзников по НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

США стоит отвернуться от европейских союзников по НАТО ради собственных интересов. Об этом пишет американское издание The American Conservative (TAC).

В материале говорится, что европейские союзники Вашингтона все больше недовольны действующим президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Некоторые официальные лица даже предупредили, что агрессивное поведение Вашингтона будет стоить США их баз в Европе.

Однако, вспоминает TAC, похолодание отношений Штатов и Европы произошло еще во время первого срока Трампа. Сегодня же отношения между странами обострились из-за торговых пошлин.

По мнению авторов, интересы и цели Европы и США перестали совпадать. Из-за ситуации с Гренландией европейские лидеры провели четкую границу в отношении политики администрации Трампа.

«Теперь есть явные признаки того, что европейские члены НАТО готовятся создать собственную регулярную армию в ответ на агрессивное поведение США. Аморфное объединение суверенных государств не имеет единого механизма для принятия ключевых политических решений», — говорится в тексте.

Авторы считают, что со стороны США было бы глупо продолжать нести риски и расходы, связанные с защитой блока, который не желает сотрудничать.

Ранее издание Politico сообщило, что европейские политики выступили против генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В частности, депутат Европарламента и бывший министр Франции Натали Луазо заявила, что Европе «не нужен фанатик Трампа».

