В США увидели сигнал Кремля Белому дому после слов Медведева

Newsweek: Заявления Медведева говорят об ожидании РФ ответа США по ДСНВ

Судя по заявлениям зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об отсутствии реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Кремль ждет ответа от Белого дома, пока срок действия соглашения не истечет. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Комментарии Медведева свидетельствуют о том, что Россия ожидает ответа от администрации Трампа в преддверии истечения срока действия договора СНВ-3», — говорится в материале.

Издание отметило, что заявления Медведева прозвучали на фоне публикации результатов опроса YouGov. По ним подавляющее большинство американцев высказывается за заключение нового соглашения с Россией.

Ранее Медведев заявил, что позитивных сигналов со стороны США к возобновлению диалога с Россией в сфере стратегической стабильности поступает недостаточно. При этом количество дестабилизирующих действий Вашингтона только растет: Медведев привел в пример противоракетный проект Штатов «Золотой купол» и назвал его «крайне провокационным».