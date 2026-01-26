Реклама

01:00, 26 января 2026

Медведев высказался насчет возобновления диалога России и США

Медведев: Позитивных сигналов возобновления диалога РФ с США мало
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Позитивных сигналов со стороны Соединенных Штатов к возобновлению диалога с Россией в сфере стратегической стабильности поступает недостаточно. При этом негативных примеров — масса, высказал мнение заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию «Коммерсантъ».

Политик отметил, что пока проблемы в стратегической сфере в результате дестабилизирующих действий Вашингтона лишь продолжают нарастать. В частности, Медведев напомнил о противоракетном проекте Штатов «Золотой купол», который назвал «крайне провокационным».

«Есть и масса других негативных примеров. А вот позитивных сигналов с американской стороны явно недостаточно. В том числе отсутствует положительный отклик на нашу инициативу по "пост-ДСНВ"», — отметил он.

5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях.

В Кремле ранее сообщили, что Россия не получала ответа от США на инициативу российского лидера Владимира Путина о продлении ДСНВ, но ждет его.

Ранее в МИД РФ заявили, что диалог России и США по раздражителям сейчас пробуксовывает. При этом замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что обе страны «возвращаются к нормальности». По его словам, стороны ведут контакты по раздражителям, но они не афишируются в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки.

