09:30, 27 января 2026

Врачи оценили вероятность заражения инфекциями в общественном туалете

Врач Рощишевски: Риск заразиться инфекциями в общественном туалете крайне мал
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Berna Namoglu / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Вильма Рощишевски и уролог Эрнан Резник оценили вероятность заражения инфекциями в общественном туалете. Слова врачей приводит издание El Tiempo.

Как отметила Рощишевски, даже если женщина сядет на унитаз в общественном туалете, риск заражения инфекциями крайне мал. Чтобы та или иная бактерия инфицировала половые органы, необходим прямой контакт с этой областью, который в данном случае отсутствует, пояснила она.

Что же касается мужчин, по словам Резника, им предпочтительнее пользоваться писсуарами, а не унитазом, поскольку так можно избежать контакта гениталий с поверхностью и, следовательно, различных инфекций мочевыводящих путей.

Ранее уролог Дмитрий Журавский предупредил, что эректильная дисфункция может быть симптомом опасных болезней. По его словам, проблемы с потенцией зачастую возникают на фоне патологий сердца.

