Выявлен неочевидный способ улучшить качество и длительность сна

Front Nutr: Соблюдение планетарной диеты повышает качество и длительность сна

Соблюдение планетарной диеты может быть связано с лучшим качеством и продолжительностью сна в пожилом возрасте. К такому выводу пришли китайские исследователи, проанализировавшие данные более чем 9 тысяч участников национального лонгитюдного исследования здорового долголетия. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

Планетарная диета делает упор на овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые, орехи и растительные масла, ограничивая потребление красного мяса, сахара и ультрапереработанных продуктов. Участникам исследования присваивали баллы по индексу PHDI в зависимости от структуры рациона, а данные о сне собирались в ходе очных интервью. Оценивались как субъективное качество сна, так и его продолжительность.

Анализ показал, что пожилые люди, соблюдающие планетарную диету, чаще сообщали о хорошем сне и адекватной его длительности. Каждый дополнительный балл по индексу питания был связан с повышением вероятности качественного сна на 4-5 процентов. Наиболее выраженный эффект наблюдался у тех, кто сочетал такой рацион с регулярной физической активностью.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на то, что устойчивые модели питания, ориентированные на растительные продукты, могут приносить пользу не только метаболическому и сердечно-сосудистому здоровью, но и качеству сна.

Ранее стало известно, что питание с упором на растительные продукты может снижать риск развития хронической болезни почек.