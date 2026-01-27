Западные танки стали поражать одним ударом

МО России: Дроны на оптоволокне позволяют поражать танки за одно применение

Российские дроны на оптоволокне позволяют поражать украинские танки Leopard, Abrams и другую тяжелую технику западного производства за одно-два применения. Об этом на распространенном Минобороны (МО) России видео рассказал инструктор по подготовке отделения оптоволокна войск беспилотных систем группировки «Восток» с позывным Ярый.

«Потому что есть возможность маневрировать, летать на низких высотах и аппарат ничего не глушит. Коэффициент поражения намного вырос», — сказал инструктор.

По его словам, дроны на оптоволокне в основном используются для ударов по приоритетным целям.

Ранее оператор беспилотного летательного аппарата группировки войск «Юг» с позывным Мансур сообщил РИА Новости, что применение ударных беспилотников на оптоволоконном управлении дает российским подразделениям заметное преимущество, поскольку такие дроны не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

В октябре военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале выложил ролик с воздушным боем дронов на оптоволокне.