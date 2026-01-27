Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 27 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыты подробности наступления Российской армии на Запорожье

Военный Дандыкин: Перед Запорожьем нужно взять крупный укрепрайон Орехов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Запорожье — большой город, и бои за него предстоят нелегкие, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он описал особенности наступления на данном направлении.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о продвижении Российской армии к Запорожью. По его словам, войска развивают наступление в направлении города, до его окраин осталось 12-14 километров.

«Сейчас две группировки ведут бои в Запорожской области. По левому флангу идет группировка "Днепр", она ближе всех подошла к южным окраинам Запорожья, а с другой стороны наступает группировка "Восток". Это они взяли Гуляйполе и дальше идут к Орехову — это последний крупный укрепрайон на дороге к Запорожью», — рассказал эксперт.

По мнению Дандыкина, бои за город предстоят нелегкие. Он отметил, что Запорожье находится на двух берегах Днепра и если Российская армия возьмет правый берег, то ей нужно будет форсировать реку и брать левый.

«Надеемся, что все это достаточно быстро произойдет. По крайней мере выходы на Днепр у нас там есть, это и Энергодар, где находится Запорожская АЭС, и не только. Я думаю, что в ближайшие недели, вполне вероятно, что могут развиваться бои, но для этого надо освободить Орехов. Работа еще есть», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Защиты от них пока не существует» Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
«Защиты от них пока не существует»Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
11 ноября 2025
«Все закончится на поле боя» Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
«Все закончится на поле боя»Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
2 декабря 2025

Ранее стало известно, что российские войска отбили контратаки Вооруженных сил Украины у Гуляйполя, ключевого города для российского наступления в Запорожье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    На Землю обрушатся магнитные бури

    В Госдуме назвали бессмысленными спекуляции на теме блокировки Telegram

    Людей с заболеваниями сердца призвали воздержаться от употребления одного продукта

    На Украине сообщили о колоссальных разрушениях энергообъекта в Одессе

    Россиянин узнал правду о своих родителях и ушел на СВО

    59-летнего Венсана Касселя заметили с молодой возлюбленной в Париже

    Санду ответила на вопрос о будущем Приднестровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok