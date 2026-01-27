Раскрыты подробности наступления Российской армии на Запорожье

Военный Дандыкин: Перед Запорожьем нужно взять крупный укрепрайон Орехов

Запорожье — большой город, и бои за него предстоят нелегкие, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он описал особенности наступления на данном направлении.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о продвижении Российской армии к Запорожью. По его словам, войска развивают наступление в направлении города, до его окраин осталось 12-14 километров.

«Сейчас две группировки ведут бои в Запорожской области. По левому флангу идет группировка "Днепр", она ближе всех подошла к южным окраинам Запорожья, а с другой стороны наступает группировка "Восток". Это они взяли Гуляйполе и дальше идут к Орехову — это последний крупный укрепрайон на дороге к Запорожью», — рассказал эксперт.

По мнению Дандыкина, бои за город предстоят нелегкие. Он отметил, что Запорожье находится на двух берегах Днепра и если Российская армия возьмет правый берег, то ей нужно будет форсировать реку и брать левый.

«Надеемся, что все это достаточно быстро произойдет. По крайней мере выходы на Днепр у нас там есть, это и Энергодар, где находится Запорожская АЭС, и не только. Я думаю, что в ближайшие недели, вполне вероятно, что могут развиваться бои, но для этого надо освободить Орехов. Работа еще есть», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что российские войска отбили контратаки Вооруженных сил Украины у Гуляйполя, ключевого города для российского наступления в Запорожье.