Стало известно о контратаках ВСУ у ключевого города в Запорожье

ВС России отбили контратаки ВСУ у Гуляйполя в Запорожье

Российские войска отбили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Гуляйполя, ключевого города для российского наступления в Запорожье. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Противник вновь пытался контратаковать в районе Гуляйполя. Уничтожен взвод противника, также подбита вражеская техника», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что за последнее время российским военным удалось отбить до 10 контратак ВСУ.

Ранее российские войска уничтожили на границе Запорожья и Днепропетровской области группу офицеров элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи». Отмечается, что удар по украинским командирам был нанесен с помощью беспилотников.