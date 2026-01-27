Реклама

03:36, 27 января 2026
Бывший СССР

Зеленскому напомнили о важном отличии от России

Соскин: Зеленский перекладывает ответственность за решение конфликта на других
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от России, перекладывает ответственность за завершение конфликта на своих партнеров. Об этом на YouTube заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, украинский лидер постоянно рассчитывает на других — на президента США Дональда Трампа, на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. «Если вы посмотрите на [Российскую] Федерацию — они надеются на себя, а Зеленский — нет», — указал Соскин.

Он отметил, что действующее руководство Украины не может достичь каких-либо договоренностей из-за полной некомпетентности и неспособности трезво оценивать ситуацию. Эксперт считает, что для того, чтобы продвинуться в решении этого вопроса, необходимо заменить тех, кто сейчас представляет Украину на переговорах.

Ранее Соскин заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам политолога, для этого необходимо подобрать такую фигуру, которая будет на это способна.

