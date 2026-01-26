Соскин: Украина должна пойти на прямые переговоры с Путиным

Украинские власти должны пойти на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. К этому призвал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов», — считает эксперт.

По словам политолога, для этого необходимо подобрать такую фигуру, которая будет на это способна. Также нужно отказаться от навязанной Западом идеи о нанесении стратегического поражения России.

Ранее Олег Соскин также заявлял, что Украина должна вступить в прямые переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его мнению, добиться мира при посредничестве других стран не получится.

До этого сам Владимир Зеленский заявил, что якобы Киев готов к прямым переговорам с Россией, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта. Он также добавил, что Украина шаг за шагом обсуждает с западными странами детали возможного плана урегулирования конфликта.