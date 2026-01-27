Жена расправилась с мужем и всю ночь смотрела порно рядом с телом

В Индии жена подмешала снотворное в еду мужа, а ее любовник задушил его подушкой

В индийской деревне Чилувур, штат Андхра-Прадеш, женщина расправилась с мужем при помощи любовника. Об этом сообщает Times of India.

36-летняя Лакшми Мадхури почти двадцать лет провела в браке с торговцем луком Локамом Шиванагараджем, у пары было двое сыновей. Однако Мадхури стала изменять мужу с мужчиной по имени Гопи, влюбилась в него и стала воспринимать мужа как препятствие на пути к счастью. Она решила избавиться от него.

Вечером 18 января жена подмешала в ужин Шиванагараджу 20 таблеток снотворного. Когда мужчина заснул после еды, в дом пришел Гопи. Он сел на грудь сопернику и задушил его подушкой. После этого Гопи ушел, а Мадхури провела всю ночь рядом с телом и при этом смотрела порно. Утром она подняла тревогу, заявив, что у мужа случился инфаркт.

Родственники, прибывшие на место происшествия, сразу заподозрили неладное, заметив у Шиванагараджа странные повреждения и кровь из уха. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила от удушья, что полностью опровергло версию о сердечном приступе. Полиция задержала Мадхури и Гопи.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда расправилась с мужем, который предложил смириться с его изменой. Женщине грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, пожизненное заключение или высшая мера наказания.