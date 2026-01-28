Реклама

09:56, 28 января 2026Путешествия

Аэропорты курортных городов России перестали принимать и выпускать самолеты

Росавиация: Аэропорты Сочи и Геленджика перестали принимать и выпускать самолеты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Аэропорты двух крупных курортных городов России перестали выпускать и принимать самолеты — речь идет о Сочи и Геленджике. Об этом говорится в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Уточняется, что ограничения на полеты введены для обеспечения безопасности самолетов. Сообщение об этом появилось в 9:40 по мск 28 января, а в 9:47 аналогичный запрет на полеты ввели в авиагавани Краснодара.

Ранее самолет с россиянами на борту провел в небе больше трех часов и вернулся в Москву из-за самочувствия пожилой пассажирки. Уточняется, что лайнер авиакомпании Hainan Airlines вылетел из Москвы на китайский остров Хайнань 26 января.

