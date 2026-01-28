Арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко на время следствия

Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и арестовал детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Милану и Эльдара. Об этом сообщает ТАСС.

Конкретные обвинения пока не раскрываются в интересах следствия. Надзор полагает, что парламентарий после избрания в Думу не прекратил заниматься бизнесом, оформив на сына и дочь принадлежащие ему компании ДТК, «Арма-Лайн» и «Северское ДРСУ».

25-летняя Милана Дорошенко владеет ста процентами долей ООО «Северское ДРСУ». Помимо этого, вместе с 21-летним братом Эльдаром, она — учредитель ООО «Арма-Лайн» и ПКФ ДТК (по 50 процентов долей).

До этого стало известно, что по иску Генпрокуратуры арестовано имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко и депутата Законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко.