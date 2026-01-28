Богомолов отреагировал на критику из-за его назначения в Школу-студию МХАТ

Режиссер Константин Богомолов, которого назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, прокомментировал недовольство некоторых выпускников и артистов. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

По словам постановщика, рассуждения о либеральных лобби и «своих» и «чужих» кажутся ему наивными и глупыми.

«Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра», — сообщил Богомолов.

Он отметил, что надо думать не о происхождении, а об эффективности, целях и задачах. «Это один из столпов, но он тоже нуждается в развитии, обновлении, иногда — в болезненных решениях», — заявил режиссер.

Также Богомолов напомнил, что бывший директор МХАТа Олег Табаков часто повторял фразу профессора Серебрякова из чеховского «Дяди Вани»: «Надо, господа, дело делать!»

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ в открытом письме попросили главу Минкульта не назначать Константина Богомолова на пост ректора. К протесту против такого кадрового решения присоединились известные артисты, в том числе Юлия Меньшова и Яна Поплавская.