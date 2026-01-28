Реклама

17:30, 28 января 2026

Депутат Рады посчитал иностранцев на Украине и предложил им послужить в ВСУ

Депутат Рады заявил о возможности обязать иностранцев на Украине воевать в ВСУ
Алевтина Запольская
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутат Верховной Рады Денис Ярославский заявил о возможности обязать иностранцев на Украине воевать в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Его слова приводит агентство «УНИАН» в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о тех группах иностранцев, у которых есть вид на жительство. Ярославский предложил идею создать в Генеральном штабе подразделение на базе штурмовых войск и ввести для таких иностранцев обязательную контрактную службу на шесть месяцев.

Нардеп отметил, что так иностранцы должны будут «защищать страну» наравне с другими гражданами Украины.

3 января сообщалось, что в зоне специальной военной операции впервые ликвидирован наемник из Исландии — Кьяртан вар Оттарсон. Отмечается, что иностранец пробыл в зоне боевых действий 20 дней, его не стало в конце декабря.

