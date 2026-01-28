Долина прибыла на прощание с Олейниковым

Лариса Долина посетила церемонию прощания с режиссером Олейниковым

Народная артистка России Лариса Долина прибыла на прощание с режиссером Александром Олейниковым на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал StarHit.

«Он был другом Александра Абдулова. Все друзья Саши — это мои друзья», — заявила Долина в беседе с корреспондентами, направляясь в траурный зал. Певица добавила, что совсем недавно виделась с Олейниковым.

25 января сообщалось, что 60-летнему Александру Олейникову стало плохо в баре «Менделеев» в центре Москвы — он потерял сознание на улице. Режиссера не удалось спасти, причиной мог стать оторвавшийся тромб.