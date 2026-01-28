Европа задумалась о сценарии выхода США из НАТО из-за Гренландии

FT: Из-за спора о Гренландии Европа начала рассматривать вариант НАТО без США

Из-за конфликта с Вашингтоном вокруг Гренландии Европейский союз вынужден рассматривать ранее немыслимый сценарий выхода США из НАТО и создание собственной архитектуры безопасности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в европейских столицах.

«Ущерб уже нанесен, и неопределенность в отношении надежности обязательств США теперь является подоплекой трансатлантических отношений», — заявила изданию глава аналитического центра RUSI (Royal United Services Institute) Рейчел Эллехуус. По ее мнению, угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии, являющейся частью Дании, спровоцировали самый глубокий кризис за 77-летнюю историю альянса.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европе нужна «четкая стратегия» замены американских военных возможностей и более активное обсуждение «европейской опоры НАТО». В публикации отмечается, что доверие между союзниками было подорвано неоднократными сомнениями Трампа в полезности блока и его отказом от некоторых обязательств по взаимной обороне.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «опека» США над безопасностью Европейского союза подошла к концу. По его мнению, было бы справедливо, если Европа и Канада взяли больше ответственности за свою безопасность. Он призвал европейские страны больше инвестировать в оборону.