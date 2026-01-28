Европейский лидер выразил шок из-за душевного состояния Трампа

Politico: Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с европейскими лидерами после встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил обеспокоенность психологическим состоянием американского лидера. Об этом со ссылкой на нескольких европейских дипломатов сообщает Politico.

«Роберт Фицо, один из немногих лидеров ЕС, который часто поддерживает позицию Трампа по поводу слабостей Европы, был обеспокоен "психологическим состоянием" президента США. Фицо использовал слово "опасный", чтобы описать, каким ему казался президент США во время их личной встречи в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 17 января», — пишет издание.

По данным источников, Фицо высказал опасения в ходе неформальной встречи нескольких лидеров и высокопоставленных чиновников Евросоюза. При этом собеседники издания подчеркнули, что не знают, какие слова Трампа спровоцировали такую реакцию словацкого премьера.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отреагировала на заявления европейских дипломатов, назвав их фейком. «Это абсолютно ложная информация от анонимных европейских дипломатов, которые пытаются привлечь к себе внимание. Встреча в Мар-а-Лаго прошла позитивно и продуктивно», — сказала она.

Ранее Фицо заявил, что конфликт на Украине может завершиться до 1 ноября 2027 года. По его словам, после окончания боевых действий «все придут в себя» и начнут «ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес».