Сийярто согласился со словами Сибиги, что Венгрия не пустит Украину в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неожиданно согласился с украинским коллегой Андреем Сибигой, подтвердив, что Венгрия не пустит Украину в Европейский союз (ЕС). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В том, что Сибига нам не друг, что он нас ненавидит, что он нападает на нас, нет ничего нового. Однако у министра была фраза, с которой мы полностью согласны: "Венгрия является единственным препятствием на пути вступления Украины в ЕС". Это абсолютная правда», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Будапешт не пустит Киев в ЕС, поскольку «украинцы принесут туда войну». Поспешное присоединение Украины также может разрушить европейскую экономику, добавил политик.

Ранее Сийярто ответил на хамство Сибиги в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. «Что ж, я смотрю, вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вам нужно правительство, которое скажет "да" Брюсселю и будет готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы этого не допустим!» — написал он.