Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:12, 28 января 2026Мир

Глава МИД Венгрии неожиданно согласился с украинским политиком

Сийярто согласился со словами Сибиги, что Венгрия не пустит Украину в ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неожиданно согласился с украинским коллегой Андреем Сибигой, подтвердив, что Венгрия не пустит Украину в Европейский союз (ЕС). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В том, что Сибига нам не друг, что он нас ненавидит, что он нападает на нас, нет ничего нового. Однако у министра была фраза, с которой мы полностью согласны: "Венгрия является единственным препятствием на пути вступления Украины в ЕС". Это абсолютная правда», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Будапешт не пустит Киев в ЕС, поскольку «украинцы принесут туда войну». Поспешное присоединение Украины также может разрушить европейскую экономику, добавил политик.

Ранее Сийярто ответил на хамство Сибиги в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. «Что ж, я смотрю, вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вам нужно правительство, которое скажет "да" Брюсселю и будет готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы этого не допустим!» — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания придумала ответ на притязания США на Гренландию

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    Стал известен скрытый фактор риска развития деменции

    Трамп предрек крах одной стране

    Глава МИД Венгрии неожиданно согласился с украинским политиком

    В Киеве приготовились рыть сельские туалеты

    Названы самые распутные страны мира. Какое место заняла Россия и где больше всего шансов найти опытного партнера?

    Мешки под глазами теперь считают сексуальными. Что об этом думают врачи?

    Фицо назвал срок завершения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok