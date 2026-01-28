Реклама

Силовые структуры
10:25, 28 января 2026Силовые структуры

Готовивший поджог здания Минобороны российский подросток получил срок

Готовившего поджог Минобороны подростка из Тверской области осудили на 7 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил 14-летнего подростка из Тверской области к семи годам лишения свободы за подготовку поджога одного из зданий Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России и старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Тверской области Валерию Павлову.

По информации ФСБ, подросток готовил поджог с помощью самодельного зажигательного устройства по указанию запрещенной в России украинской террористической организации. Он общался с ее представителем в Telegram. По заданию куратора мальчик провел разведку объектов нападения и изготовил три бутылки с зажигательной смесью.

По словам старшего помощника главы регионального СК, фигурант — житель Вышнего Волочка. Он признан виновным по статьям о приготовлении к совершению террористического акта и участия в деятельности террористической организации. Подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным региональной прокуратуры, обвиняемый стал участником созданной спецслужбами и Вооруженными силами Украины (ВСУ) террористической организации в мае 2025 года. Зажигательные смеси он готовил на основе полученных от куратора инструкций. Его задержали 8 мая, когда в преддверии Дня Победы он попытался поджечь военкомат.

Ранее ФСБ раскрыла схему с вовлечением российских подростков в диверсии через чаты знакомств в интернете.

