Иностранец полностью оголился перед умолявшей его одеться жительницей Таиланда

Гулявший по пляжу голышом иностранец вызвал беспокойство у жителей Таиланда

Гуляющий ранним утром по пляжу Таиланда голый иностранец вызывал беспокойство у местных жителей. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

26 января 34-летняя Сурисри Руангсуксут отправилась рыбачить на причал в Паттайе. Вскоре к ней подошел приезжий мужчина и полностью оголился перед ней. Несмотря на то, что таиландка по-английски умоляла его одеться, отдыхающий лишь показал ей большой палец и продолжил гулять голышом.

Руангсуксут рассказала о случившемся в своих социальных сетях и опросила других рыбаков, которые также стали свидетелями неприличного поведения. Местная жительница призвала своих соотечественников быть бдительными и не допускать подобных инцидентов. Ее пост собрал множество просмотров и гневных комментариев.

Ранее турист обнажил гениталии на глазах у людей в Таиланде. По словам одного из очевидцев, выйдя из воды, мужчина направился к отдыхающим, сидевшим на песке.