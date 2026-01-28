Из-за конфликтов со школьниками российским учителям захотели поручить новую обязанность

Львова-Белова предложила ввести журнал для учета конфликтов с учениками

В России из-за конфликтов со школьниками учителям захотели поручить новую обязанность — вести журнал учета проблемных ситуаций. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 24».

Информацию в этот журнал должны будут вносить педагоги и руководители образовательных учреждений. По словам омбудсмена, это необходимо для общей статистики, понимания особенностей, специфики конфликтов и причин их возникновения.

«Конечно, здесь есть свои особенности и конфиденциальная информация, и законность того, чтобы та информация, которая находится в этом журнале, например, распространялась», — добавила она.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что оценки за поведение в российских школах появятся в следующем учебном году.