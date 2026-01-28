Каллас захотела лишить страны ЕС права вето в вопросах политики и безопасности

Каллас: Страны ЕС должны рассмотреть применение квалифицированного большинства

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо рассмотреть применение квалифицированного большинства при принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности вместо единогласного голосования с правом вето. С таким предложением выступила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Поэтому нам нужно подумать о том, как сделать наши процедуры более эффективными... Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности», — сказала она.

По мнению Каллас, некоторые страны могут использовать нынешнее правило единогласного голосования всех стран ЕС как инструмент торга.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По его мнению, она не может реагировать на происходящий в мире кризис.