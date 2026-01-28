Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 28 января 2026Мир

Каллас захотела лишить страны ЕС права вето в вопросах политики и безопасности

Каллас: Страны ЕС должны рассмотреть применение квалифицированного большинства
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо рассмотреть применение квалифицированного большинства при принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности вместо единогласного голосования с правом вето. С таким предложением выступила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Поэтому нам нужно подумать о том, как сделать наши процедуры более эффективными... Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности», — сказала она.

По мнению Каллас, некоторые страны могут использовать нынешнее правило единогласного голосования всех стран ЕС как инструмент торга.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По его мнению, она не может реагировать на происходящий в мире кризис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти прояснили судьбу двух тысяч пропавших бойцов СВО. Некоторые отказывались выполнять боевые задачи

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Песков назвал необходимое условие для прогресса переговоров по Украине

    Минобороны сообщило о массированной атаке на Крым

    Гость столицы проник в музей в центре Москвы и устроил погром

    В России оценили вероятность завершения СВО в 2027 году

    Забившие свидетеля резонансного преступления бывшие полицейские получили срок

    Песков прокомментировал данные о выводе войск с российской базы в Сирии

    Каллас захотела лишить страны ЕС права вето в вопросах политики и безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok