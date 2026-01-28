Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

Канделаки выиграла суд против ритуального бюро

Телеведущая Тина Канделаки выиграла суд против ГБУ «Ритуал». Звезда добилась признания законными границ участка захоронения ее родителей, об этом сообщило ритуальное бюро в Telegram-канале.

Канделаки направила в «Ритуал» заявление о подтверждении существующих границ участка, однако представители компании заявили, что подтверждающих проведенное ранее расширение места захоронения сведений в архиве нет. Телеведущая подала иск о признании границ и внесении сведений в архив, Савеловский районный суд удовлетворил ее требования.

Ранее стало известно, что суд не удовлетворил иск предпринимателя Глеба Рыськова против пирса певицы Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище.