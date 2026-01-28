Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:00, 28 января 2026Экономика

Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

Канделаки выиграла суд против ритуального бюро
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Телеведущая Тина Канделаки выиграла суд против ГБУ «Ритуал». Звезда добилась признания законными границ участка захоронения ее родителей, об этом сообщило ритуальное бюро в Telegram-канале.

Канделаки направила в «Ритуал» заявление о подтверждении существующих границ участка, однако представители компании заявили, что подтверждающих проведенное ранее расширение места захоронения сведений в архиве нет. Телеведущая подала иск о признании границ и внесении сведений в архив, Савеловский районный суд удовлетворил ее требования.

Ранее стало известно, что суд не удовлетворил иск предпринимателя Глеба Рыськова против пирса певицы Аллы Пугачевой на Истринском водохранилище.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл детали возможных гарантий безопасности Украине

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Малышева неожиданно встретила президента европейской страны и захотела его поблагодарить

    Турист упал в океан с обрыва на пляже и был найден бездыханным неделю спустя

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Раскрыта продолжительность снегопада в Москве

    Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

    Пенсионерка с демонтированным из-за чиновников унитазом пожаловалась на выселение из дома

    В России предложили изменить правила выплаты алиментов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok