Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 28 января 2026Ценности

Кендалл Дженнер снялась обнаженной после признаний о планах уйти из модельного бизнеса

Американская модель Кендалл Дженнер опубликовала фото в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kendalljenner

Американская телезвезда и манекенщица Кендалл Дженнер снялась в откровенном виде после признаний о планах уйти из модельного бизнеса. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном кадре 30-летняя знаменитость предстала полностью обнаженной. Ее запечатлели в кровати лежащей на животе.

Кроме того, Дженнер поделилась снимками, на которых показала фигуру в нижнем белье. Она позировала с оголенной грудью, повернувшись к камере спиной и приспустив с бедер стринги.

В сентябре прошлого года Кендалл Дженнер рассказала, что задумывается о том, чтобы придерживаться более простого образа жизни и покинуть фэшн-сферу. Модель объяснила, что она домоседка и ей доставляет удовольствие чувствовать себя обычной вне подиума и профессиональных съемок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина захотела составить два мирных соглашения. Кто и с кем, по мнению Киева, должен подписывать документы?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Бывшего главного нарколога России освободили из колонии

    Рэпер Дрейк разорвал отношения с переспавшей с тысячей мужчин порнозвездой

    Девушка захотела бесплатно прорваться на вечеринку подруги и прослыла стервой

    Кендалл Дженнер снялась обнаженной после признаний о планах уйти из модельного бизнеса

    В Госдуме рассказали о повышении выплат некоторым категориям россиян

    На Украине испугались повторения «киевской катастрофы» в Одессе

    В Гренландии поддержали «военный» ответ Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok