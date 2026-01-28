Кендалл Дженнер снялась обнаженной после признаний о планах уйти из модельного бизнеса

Американская модель Кендалл Дженнер опубликовала фото в откровенном виде

Американская телезвезда и манекенщица Кендалл Дженнер снялась в откровенном виде после признаний о планах уйти из модельного бизнеса. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном кадре 30-летняя знаменитость предстала полностью обнаженной. Ее запечатлели в кровати лежащей на животе.

Кроме того, Дженнер поделилась снимками, на которых показала фигуру в нижнем белье. Она позировала с оголенной грудью, повернувшись к камере спиной и приспустив с бедер стринги.

В сентябре прошлого года Кендалл Дженнер рассказала, что задумывается о том, чтобы придерживаться более простого образа жизни и покинуть фэшн-сферу. Модель объяснила, что она домоседка и ей доставляет удовольствие чувствовать себя обычной вне подиума и профессиональных съемок.