Кремль раскрыл подробности разговоров Путина и Трампа о Зеленском

Ушаков: Путин и Трамп несколько раз обсуждали встречу президента РФ и Зеленского

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп несколько раз обсуждали возможность встречи российского лидера и Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«[Этот] вопрос для нас не новый, он несколько раз обсуждался в телефонных разговорах Путина с Трампом. В ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам такую возможность», — сообщил помощник президента России по международным делам.

Ушаков подчеркнул, что Россия «никогда не отказывалась и не отказывается» от потенциальных переговоров российского и украинского лидеров. Однако он указал, что такие контакты должны быть «хорошо подготовлены и ориентированы на достижение реальных результатов».

Ранее Ушаков заявил, что, если Зеленский готов к встрече с Путиным, то он может приехать в Москву. Он добавил, что в таком случае Россия гарантирует ему безопасность и все необходимые условия для работы.