Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 28 января 2026Мир

Кремль раскрыл подробности разговоров Путина и Трампа о Зеленском

Ушаков: Путин и Трамп несколько раз обсуждали встречу президента РФ и Зеленского
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп несколько раз обсуждали возможность встречи российского лидера и Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«[Этот] вопрос для нас не новый, он несколько раз обсуждался в телефонных разговорах Путина с Трампом. В ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам такую возможность», — сообщил помощник президента России по международным делам.

Ушаков подчеркнул, что Россия «никогда не отказывалась и не отказывается» от потенциальных переговоров российского и украинского лидеров. Однако он указал, что такие контакты должны быть «хорошо подготовлены и ориентированы на достижение реальных результатов».

Ранее Ушаков заявил, что, если Зеленский готов к встрече с Путиным, то он может приехать в Москву. Он добавил, что в таком случае Россия гарантирует ему безопасность и все необходимые условия для работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Там скоро все разбегутся». Новости о мизерных зарплатах и проблемах в «Почте России» дошли до руководства страны

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    США получат рой умных дронов-камикадзе

    В России оценили шансы прорыва ВСУ российской границы

    Раскрыта масштабная коррупционная схема сотрудников РЖД

    Китай разрешил трем компаниям покупать ИИ-чипы у американской Nvidia

    В Кремле оценили одно решение ЕС фразой «это их проблемы»

    «Его пытаются уничтожить финансово». Посадивший самолет в поле российский пилот стал работать курьером ради помощи матери-инвалиду

    Стала известна причина пожара в скандальном бутике Rendez-Vous в Куршевеле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok