Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:46, 28 января 2026Ценности

Кудрявцева высказалась о доходах Екатерины Гордон фразой «ездит на последнем Гелендвагене»

Лера Кудрявцева высказалась о высоких доходах звездной юристки Екатерины Гордон
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева высказалась о высоких доходах адвоката Екатерины Гордон. Об этом они поговорили в RUTUBE-шоу «Пожалуйста, не рассказывай!», фрагменты которого эксклюзивно предоставили «Ленте.ру».

Кудрявцева рассказала, что звездная юристка успела приобрести новую недвижимость и автомобиль. «Гордон сейчас купила загородный дом и ездит на последнем "Гелендвагене" упакованном за 350 тысяч евро. Посмотрите на ее палец!» — отметила знаменитость, указывая после высказанной фразы на крупный камень на кольце приятельницы.

Материалы по теме:
«Я перегнала рак в другое место» Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
«Я перегнала рак в другое место»Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
17 августа 2018
Круговорот кидалова Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Круговорот кидаловаРоссияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
12 января 2019
«Почему этим недоактерам все еще верят?» «Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
«Почему этим недоактерам все еще верят?»«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
24 июня 2019

Кроме того, по словам телезвезды, Гордон пьет только дорогие вина. Последняя призналась, что предпочитает вино как минимум за 30 тысяч рублей. «Мне 43 года, я много работаю, у меня успешная юридическая компания. Бывает и дороже вино пью», — подытожила она.

В декабре 2025 года Гордон высмеяла женитьбу бывшего мужа Александра Гордона на 23-летней художнице Алине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Вылетевший из Вьетнама в Россию самолет подал сигнал бедствия

    Отец участника СВО решил не хоронить сына по одной причине

    Сложивший полномочия сенатор Совфеда отправится на СВО

    Подмосковье выполнило половину месячной нормы по осадкам за сутки

    Победитель лотереи лишился четырех миллионов рублей из-за медлительности

    Кудрявцева высказалась о доходах Екатерины Гордон фразой «ездит на последнем Гелендвагене»

    УАЗ объявил сроки производства нового рамного внедорожника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok