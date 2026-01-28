Кудрявцева высказалась о доходах Екатерины Гордон фразой «ездит на последнем Гелендвагене»

Лера Кудрявцева высказалась о высоких доходах звездной юристки Екатерины Гордон

Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева высказалась о высоких доходах адвоката Екатерины Гордон. Об этом они поговорили в RUTUBE-шоу «Пожалуйста, не рассказывай!», фрагменты которого эксклюзивно предоставили «Ленте.ру».

Кудрявцева рассказала, что звездная юристка успела приобрести новую недвижимость и автомобиль. «Гордон сейчас купила загородный дом и ездит на последнем "Гелендвагене" упакованном за 350 тысяч евро. Посмотрите на ее палец!» — отметила знаменитость, указывая после высказанной фразы на крупный камень на кольце приятельницы.

Кроме того, по словам телезвезды, Гордон пьет только дорогие вина. Последняя призналась, что предпочитает вино как минимум за 30 тысяч рублей. «Мне 43 года, я много работаю, у меня успешная юридическая компания. Бывает и дороже вино пью», — подытожила она.

