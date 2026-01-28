Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:30, 28 января 2026Интернет и СМИ

Лерчек рассказала о сложностях при беременности под домашним арестом

Лерчек призналась, что беременность дается ей непросто
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала о течении беременности во время нахождения под домашним арестом. О сложностях, возникающих из-за запрета выйти из дома, она рассказала Пятому каналу.

Знаменитость призналась, что беременность дается ей непросто: появились одышка, отеки, боли в спине и проблемы с зубами. «К зубному вообще не пускали. Я звонила с зубной болью. К гинекологу не пускали. Сказали: вызывайте скорую. Нашему следователю я говорю: "А как я вызову? Мне что, принесут гинекологическое кресло домой либо стоматологическое оборудование?" Конечно, это невозможно», — сказала она.

Блогерша пожаловалась на жизнь в стрессе и выразила надежду на скорое завершение процесса.

Кроме того, Лерчек хотела добиться возврата изъятых при обыске драгоценностей, чтобы их продать и потратить деньги на детей. Стоимость украшений и часов не раскрывается. Однако Гагаринский районный суд Москвы отказал ей в просьбе. Суд сослался на то, что изъятые ювелирные украшения и часы не являются вещественными доказательствами, поэтому он не может решать их судьбу.

Лерчек и ее бывший муж, блогер Артем Чекалин, находятся под домашним арестом. Их обвиняют в выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. У экс-супругов трое детей. Отцом четвертого ребенка, которого ждет Валерия, стал тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бегство Асада из Сирии привело к возрождению ИГИЛ. Что об этом известно и как может отреагировать Россия?

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

    К арестованным за проникновение на военную базу США россиянкам отказались пускать родных

    Почетный президент РФС оценил необходимость возвращения Захаряна в «Динамо»

    Популярный российский комик купил русскую газету в США и удивился

    Назван рабочий способ бросить курить вейпы

    Россиянка родила около регистратуры медцентра

    Известный экономист увидел желание Зеленского уничтожить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok