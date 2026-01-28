Лерчек рассказала о сложностях при беременности под домашним арестом

Лерчек призналась, что беременность дается ей непросто

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала о течении беременности во время нахождения под домашним арестом. О сложностях, возникающих из-за запрета выйти из дома, она рассказала Пятому каналу.

Знаменитость призналась, что беременность дается ей непросто: появились одышка, отеки, боли в спине и проблемы с зубами. «К зубному вообще не пускали. Я звонила с зубной болью. К гинекологу не пускали. Сказали: вызывайте скорую. Нашему следователю я говорю: "А как я вызову? Мне что, принесут гинекологическое кресло домой либо стоматологическое оборудование?" Конечно, это невозможно», — сказала она.

Блогерша пожаловалась на жизнь в стрессе и выразила надежду на скорое завершение процесса.

Кроме того, Лерчек хотела добиться возврата изъятых при обыске драгоценностей, чтобы их продать и потратить деньги на детей. Стоимость украшений и часов не раскрывается. Однако Гагаринский районный суд Москвы отказал ей в просьбе. Суд сослался на то, что изъятые ювелирные украшения и часы не являются вещественными доказательствами, поэтому он не может решать их судьбу.

Лерчек и ее бывший муж, блогер Артем Чекалин, находятся под домашним арестом. Их обвиняют в выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. У экс-супругов трое детей. Отцом четвертого ребенка, которого ждет Валерия, стал тренер по танцам Луис Сквиччиарини.